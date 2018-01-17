Николаев на 11-м этапе «Дакара-2018» потерял лидерство в грузовом зачете

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). 11-й этап ралли «Дакар-2018» начался с проблем у российской команды «КАМАЗ-Мастер», из-за которых Эдуард Николаев потерял лидерство в грузовом зачете.

В самом начале у грузовика Николаева сломался подвесной карданный вал, который пришлось снимать с грузовика коллеги по команде Айрата Мардеева. В итоге Николаев финишировал третьим на этапе, потеряв 42 минуты.

Первым же к финишу примчался белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича на «МАЗе». Вторым стал Федерико Виллагра на IVECO – именно он и занял первое место в общем зачете по итогам 11 этапов. В тоже время как сообщает пресс-служба российской команды пока не учтен 10-минутный штраф аргентинца Федерико Виллагра полученный им по жалобе С. Петранселя (экипаж №300, за некорректное поведение при обгоне).

Российский экипаж теперь занимает вторую сточку с отставанием в 16 минут.

Айрат Мардеев финишировал четвертым с отставанием в 55 минут. В данный момент к финишу 11-го этапа приехали лишь четыре экипажа.

Кроме этого, у еще одного экипажа под пилотированием Дмитрия Сотникова вышло из строя сцепление, на помощь к нему приехал «боевой» экипаж Антона Шибалова, выполняющий роль быстрой технички российской команды.

Впереди еще три спецучастка общей протяженностью более 1000 километров, и у российского экипажа есть шанс отыграть проигранные минуты.