«Динамо-УОР» победило пензенский «Университет-Визит» в Самаре

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Сегодня казанское «Динамо-УОР – Школа Гамовой» взяло верх над пензенским «Университетом-Визит» со счетом 3:1 в четвертом туре первой группы Высшей лиги «Б», который стартовал в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ОГО ФСО «Динамо» РТ.

По словам главного тренера «Динамо» Светланы Сафроновой, в первом сете ее подопечные сыграли неудачно, однако в целом игра удалась.

«До уровня взрослых игроков девочкам еще далеко. Нам предстоит много работать. В игре допускалось множество ошибок, не реализованы наши задумки, не использованы хорошие шансы. Но команда, тем не менее, смогла проявить характер и вырвать победу у соперника. Только работа над собой, умение настраиваться психологически на матчи, выполнение тренерских установок, строгая дисциплина на площадке и большая игровая практика, думаю, позволит девочкам в будущем дорасти до высокого профессионального уровня», – прокомментировала Сафонова.

Завтра в Самаре «динамовки» проведут второй матч против местной «Искры».