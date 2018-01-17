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В Казани открылась выставка к 90-летию Софьи Кузьминых

17 января 2018, 22:21 , Фото: Александр Эшкинин

В Казани открылась выставка к 90-летию Софьи Кузьминых В галерее «Хазинэ» представлены как знаменитые работы мастера декоративно-прикладного искусства, так и произведения 2017 года.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в национальной галерее «Хазинэ» открылась юбилейная выставка народного художника РТ Софьи Кузьминых. Экспозиция включает работы разных лет, а также самые последние произведения мастера декоративно-прикладного искусства.

Выставка Софии Кузьминых

В числе новых работ Софьи Кузьминых можно увидеть триптих «Золотая осень», выполненный в технике мозаики из кожи, диптих «Иван да Марья», вышитый владимирским швом. Эти панно созданы казанскими мастерами по эскизам художницы в 2017 году. Самой Софье Кузьминых исполнилось 90 лет в прошлом году, но она до сих пор не перестает работать. Пусть руки уже не могут твердо держать иглу, но полет творческой фантазии и неиссякаемая энергия знаменитой татарстанской мастерицы по-прежнему удивляют поклонников ее творчества.

Выставка Софии Кузьминых

Об этом рассказывали на открытии выставки многочисленные именитые гости и коллеги Кузьминых. Ведущий советник Министерства культуры РТ Гузель Мингазова зачитала поздравительную телеграмму от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Вас знают не только в нашей республике, но и во многих уголках мира, куда попали ваши удивительные, сделанные с любовью произведения. Во многом благодаря вам сохраняется и развивается многовековое наследие уникальной татарской кожаной мозаики», – в частности, говорится в ней.

Выставка Софии Кузьминых

Поздравляя виновницу торжества, представители творческой интеллигенции назвали ее «самым драгоценным камнем в короне декоративно-прикладного искусства Татарстана». Значение творчества Софьи Кузьминых в том, что она своими произведениями вернула народу его древнее искусство, обогатив его новыми мотивами, сюжетами, орнаментальными композициями, изысканным колоритом.

Выставка Софии Кузьминых

«Я растрогана. Сегодня столько людей пришли на мою выставку, что я понимаю: все, чем я занималась, было не зря! Хочу пожелать, особенно молодым: если вы что-то задумали, добивайтесь своей цели, не взирая ни на какие трудности. Потом вам все вернется», – пожелала гостям Софья Кузьминых.

Выставка в Казани продлится до 17 февраля.


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