В Казани открылась выставка к 90-летию Софьи Кузьминых

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в национальной галерее «Хазинэ» открылась юбилейная выставка народного художника РТ Софьи Кузьминых. Экспозиция включает работы разных лет, а также самые последние произведения мастера декоративно-прикладного искусства.

В числе новых работ Софьи Кузьминых можно увидеть триптих «Золотая осень», выполненный в технике мозаики из кожи, диптих «Иван да Марья», вышитый владимирским швом. Эти панно созданы казанскими мастерами по эскизам художницы в 2017 году. Самой Софье Кузьминых исполнилось 90 лет в прошлом году, но она до сих пор не перестает работать. Пусть руки уже не могут твердо держать иглу, но полет творческой фантазии и неиссякаемая энергия знаменитой татарстанской мастерицы по-прежнему удивляют поклонников ее творчества.

Об этом рассказывали на открытии выставки многочисленные именитые гости и коллеги Кузьминых. Ведущий советник Министерства культуры РТ Гузель Мингазова зачитала поздравительную телеграмму от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Вас знают не только в нашей республике, но и во многих уголках мира, куда попали ваши удивительные, сделанные с любовью произведения. Во многом благодаря вам сохраняется и развивается многовековое наследие уникальной татарской кожаной мозаики», – в частности, говорится в ней.

Поздравляя виновницу торжества, представители творческой интеллигенции назвали ее «самым драгоценным камнем в короне декоративно-прикладного искусства Татарстана». Значение творчества Софьи Кузьминых в том, что она своими произведениями вернула народу его древнее искусство, обогатив его новыми мотивами, сюжетами, орнаментальными композициями, изысканным колоритом.

«Я растрогана. Сегодня столько людей пришли на мою выставку, что я понимаю: все, чем я занималась, было не зря! Хочу пожелать, особенно молодым: если вы что-то задумали, добивайтесь своей цели, не взирая ни на какие трудности. Потом вам все вернется», – пожелала гостям Софья Кузьминых.

Выставка в Казани продлится до 17 февраля.