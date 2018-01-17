Александр Перепелкин: Хочется побеждать в жесткой борьбе, тогда мы будем расти

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепелкин подвел итог матча против «Уралочки» и назвал волейбол в исполнении его команды «хорошим».

«Волейбол сегодня был хороший, мне игра понравилась, болельщикам, возможно, тоже. Где-то мы были посильнее на блоке и в атаке. "Уралочка" очень хорошо играла в защите, они подняли достаточно много мячей. В последнее время в атаке мы стремимся побыстрее играть в края, чтобы вариативность атаки была выше. Понятно, что у "Уралочки" есть состав, который, может быть, посильнее, но работа наших игроков сегодня нас вполне устраивает. К этой игре мы готовились так же, как и ко всем остальным матчам: разбор команды соперника, настрой, какие-то мотивационные слова. Видно было по игрокам, что они максимально настроены. Отсутствие серьезного сопротивления влияет плохо. Нам-то хорошо побеждать всех по 3:0. Но с точки зрения перспектив хочется выигрывать в жесткой борьбе – тогда и игроки, и тренеры будут расти», – отметил Перепелкин.

«Уралочка» приехала в Казань полуосновным составом, и матч завершился уверенной победой «Динамо» в трех сетах. В этом матче у «динамовок» впервые после травмы в стартовом составе появилась Дарья Малыгина – волейболистка полностью пропустила прошлый сезон.

«Тяжело ей, первая игра. Она вроде бы бьет-бьет, а там все тащат и тащат. Даже связка пыталась ее несколько раз вывести в атаку в комфортных условиях... Причем Даша все хорошо и правильно делала, но ей помешали определенные обстоятельства. Наверное, она приберегла набранные очки до лучших времен, когда нам потребуется ее помощь. Пропустить целый сезон из-за травмы – это очень тяжело», – оценил действия подопечной старший тренер казанского «Динамо».