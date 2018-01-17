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Экономика и финансы

Силуанов призвал превратить экономику России в аналог норвежской

17 января 2018, 20:35

Россия не должна зависеть от колебаний нефтяных цен по аналогии с Норвегией, считает министр финансов РФ.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Россия не должна зависеть от колебаний нефтяных цен по аналогии с Норвегией. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть, которые проходили прошедшие несколько лет. Все это благодаря тому, что проводила очень взвешенную и консервативную бюджетную политику», — отметил Силуанов.

По его словам, России необходимо накопить резервные средства в размере не ниже семи процентов ВВП, не задействованные в инфраструктурных проектах. Эта мера позволит властям страны профинансировать обязательства в течение трех ближайших лет вне зависимости от ситуации на сырьевых рынках, считает Силуанов.


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