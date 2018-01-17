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Тренер «Уралочки»: У нас плотный график, поэтому мы приехали в Казань без лидеров

17 января 2018, 20:34

Владимир Вертелко прокомментировал поражение своей команды в матче против казанского «Динамо» и объяснил отсутствие ключевых игроков.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Тренер женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко после поражения от казанского «Динамо» объяснил решение клуба приехать на выезд не основным составом и оценил действие молодых волейболисток команды.

По словам Вертелко, поводом для отказа привозить боеспособную команду в столицу Татарстана стал плотный график матчей. «Мы следующий матч играем уже 20 января. Поэтому сложно восстанавливаться после переездов и перелетов, обратно мы едем поездом. Это очень сложно. Поэтому было принято такое решение, что мы не всем составом приедем сюда. Моментами мы показывали неплохую игру. Но я считаю, что мы сегодня полностью не справились с приемом, потому сказать, что мы могли сегодня выиграть, это неправильно. Не было приема – это наша главная ошибка сегодня. На игру мы вышли с хорошим настроением, хотели показать ту игру, на которую мы способны. Но "Динамо" – это хорошая команда, было сложно противостоять организованному блоку. Мы пытались с ними играть, но не получилось. Не было приема, не было подачи», – отметил тренер. 


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