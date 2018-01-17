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В Крещение митрополит Феофан освятит воды Раифского озера

17 января 2018, 22:58

Ровно в полночь архипастырь совершит божественную литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В праздник Крещения Господня, который отмечается в ночь с 18 на 19 января, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит чин великого освящения вод Раифского озера. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Ровно в полночь архипастырь совершит божественную литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. Затем примерно в полвторого ночи состоится крестный ход от храма к Раифскому озеру, где и пройдет обряд освящения воды в купели.


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