В Крещение митрополит Феофан освятит воды Раифского озера

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В праздник Крещения Господня, который отмечается в ночь с 18 на 19 января, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит чин великого освящения вод Раифского озера. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Ровно в полночь архипастырь совершит божественную литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. Затем примерно в полвторого ночи состоится крестный ход от храма к Раифскому озеру, где и пройдет обряд освящения воды в купели.