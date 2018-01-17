Волейболистки казанского «Динамо» разгромили «Уралочку» в чемпионате России

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» на своей площадке разгромил екатеринбургскую «Уралочку» в матче 14-го тура чемпионата России: игра завершилась убедительной победой хозяев в трех партиях. После этой победы «динамовки» продолжили возглавлять турнирную таблицу национального первенства – московских «одноклубниц» казанские девушки опережают на три очка.

Принципиальное противостояние казанского «Динамо» Гилязутдинова и «Уралочки» Карполя должно было, помимо чемпионата страны, состояться и в финале Кубка России-2017. Глядя на состав участников «Финала четырех», эксперты наперебой кричали о борьбе Казани и Екатеринбурга в решающем матче турнира. Но аксакал российского женского волейбола перехитрил всех – в столицу Татарстана Карполь отправил дублирующий состав «Уралочки», усиленный лишь четырьмя игроками первой команды. Причиной такого решения стал тяжелый выезд команды на Сахалин и статус чемпионата страны, который Карполем котируется значительно выше национального Кубка. Правда, это уральской команде пока не очень помогает – она занимает шестую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед не только Москву, Казань и Одинцово, но также красноярский «Енисей» и саратовский «Протон». Более того, «Уралочка» после 13 туров имеет отрицательный баланс побед и поражений – команда Карполя обыграла своих соперников лишь шесть раз. «Динамовки» из столицы Татарстана уверенно лидируют в чемпионате: в 13 матчах команда Гилязутдинова одержала 12 побед при одном поражении. Таким образом, перед очной встречей «Уралочка» отставала от «Динамо» на 18 (!) очков.

Как выяснилось, выезд на Сахалин был лишь оправданием, и Карполь вместе со своими лидерами проигнорировал Казань во второй раз: на матч чемпионата приехал полуосновной состав во главе с тренером Владимиром Вертелко. В стартовой шестерке «Уралочки» вышли связующая Екатерина Русакова, диагональная Мария Халецкая, доигровщицы Евгения Бочкарева и Маргарита Курило, блокирующие Екатерина Евдокимова и Юлия Максимова, а также либеро Екатерина Карполь. Наставник «Динамо», учитывая отношение соперника к этому матчу, дал игровую практику резервистам: в доигровке у Казани вместе с Ириной Воронковой появилась Анна Котикова, на позиции диагональной вышла Дарья Малыгина, в распасовке – Ирина Филиштинская. Позиции блокирующих заняли Марина Марюхнич и Анастасия Самойленко (либеро – Елена Ежова).

Даже с учетом перестановок в составе «Динамо» казанские девушки не дали соперникам ни единого шанса: расклад сил в этом матче был понятен абсолютно всем еще до игры. Хотя именно замены в стартовой шестерке привнесли некоторую нервозность в игру хозяев – на старте сета подопечные Гилязутдинова допускали мелкие ошибки и сами дарили очки «Уралочке». Это продлилось недолго: на подаче Котиковой «динамовки» заполучили неплохое преимущество (8:5), которое с течением времени только росло. Волейболистки из Екатеринбурга в дебютной партии практически полностью провалили прием и, как следствие, атаку – у связующих «Уралочки» было не так много вариантов, чтобы организовать качественную передачу. К концовке сета отрыв «Динамо» достиг гигантских размеров (20:9), и для победы в этой партии хозяевам хватило чуть больше 20 минут. О том, почему столица Татарстана впала в немилость у Карполя, известно только ему одному, но негативное влияние таких решений на развитие российского женского волейбола, пожалуй, очевидно.

Ждать, что «Уралочка» вдруг встрепенется и доставит сопернику серьезные проблемы в этом матче, было слишком уж наивно – чересчур большая разница в классе между полуосновой «Динамо» и дублем екатеринбургской команды. Можно сказать, что эта игра получилась самой предсказуемой для казанских девушек в нынешнем сезоне, хотя изначально вывеска была мощной. Во второй партии гости ни разу не вышли вперед, а «динамовки» с первых розыгрышей взяли нити игры полностью в свои руки. В атаке наравне с мощной Воронковой работала Котикова – по ее игре было видно, что по волейболу девушка соскучилась. Малыгина, которая появилась в стартовом составе, смотрелась чуть сыровато, но после такого перерыва из-за травмы этого можно было ожидать. По ходу партии «динамовки» повторили график первого сета (20:9), а немногочисленные болельщики чаще разглядывали программки к матчу, чем следили за ходом игры. Завершилось все ошибкой гостей в приеме – 25:16 и 2:0 в пользу «Динамо».

В третьем сете хозяева стартовали с рывка 4:0, явно намереваясь закончить игру как можно быстрее. Волейболистки «Уралочки» много ошибались в простых ситуациях и этим только помогали сопернику. Даже выигранные очки гости сопровождали какими-то не слишком подлинными эмоциями, прекрасно понимая, как завершится этот матч. Активнее всех боролся, как ни странно, тренер команды – Вертелко использовал видеопросмотр, дабы выиграть ничего не решающее очко, но высокие технологии сослужили ему плохую службу. «Динамовки» продолжали держать концентрацию насколько это возможно: в одном из эпизодов казанский блок дважды накрыл нападающих гостей. Апофеозом ошибок «Уралочки» стала неправильная расстановка игроков – такие неточности обычно исключают еще на уровне детской спортшколы. Ко второму техническому тайм-ауту подопечные Гилязутдинова вели с преимуществом в 10 очков (16:6), и матч можно было заканчивать. Однако «динамовкам» необходимо было соблюсти формальности и набрать еще девять очков для самой легкой победы этого чемпионата. В этом хозяевам помогли острая подача Котиковой, атаки Воронковой и мощный блок – «Динамо-Казань» одерживает сухую победу и укрепляет свои позиции во главе чемпионата России.

Волейбол, женщины. Чемпионат российской Суперлиги сезона-2017/2018. 14-й тур.

«Динамо-Казань» – «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 3:0 (25:17, 25:16, 25:12)