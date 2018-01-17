Председатель ЦИК РТ: Выборы станут еще более открытыми, прозрачными и комфортными

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе РТ 16 января состоялся обучающий семинар для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Он был организован Центральной избирательной комиссией РТ, сообщает издание «Волжская новь».

Перед руководителями ТИК и УИК выступили председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов, секретарь ЦИК Надежда Борисова и заведующая организационно-методическим отделом Фарида Тазиева. Речь шла о предстоящих в марте 2018 года выборах Президента России.

«Выборы для избирателей будут еще более открытыми, прозрачными и комфортными», – подчеркнул Шагиахметов.

«Особое внимание в ходе семинара уделено работе с “мобильными избирателями” – гражданами России, находящимися в отпуске, командировке, или проживающими не по месту прописки», – цитирует издание председателя территориальной избирательной комиссии Виктора Постникова.

Постников отметил, что избиратель сможет проголосовать на любом удобном ему участке. Для этого ему будет нужно заполнить онлайн-заявление на портале госуслуг, или заполнить заявление в многофункциональном центре, или ТИК с 31 января по 12 марта. А с 25 февраля – в любой избирательной комиссии.

Участники семинара также прошли практическое обучение по работе с комплексом обработки избирательных бюллетеней и тому, как работать с поступающими жалобами и заявлениями, если такие будут, а также со списком избирателей и протоколами.

В ходе семинара спикеры ответили на ряд вопросов, относительно работы пунктов приема заявлений, взаимодействия с наблюдателями и доверенными лицами от кандидатов и партий, со СМИ. Участники мероприятия сыграли в деловую игру, призванную детально отработать действия членов комиссий в день голосования.

До того, как приступить к выполнению своих обязанностей в день выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года, все члены ТИКов и УИКов будут должны пройти тестирование по знанию избирательного законодательства.

