В Британии украли экземпляр первого издания о Гарри Поттере

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Из книгохранилища в британском городе Тетфорд неизвестные украли 12 раритетных изданий. Самая дорогая пропавшая книга, которая оценивается в 40 тысяч фкнтов стерлингов, — первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

Книга выпущена в 1997 году тиражом 500 экземпляров. Пропавший экземпляр имел особую ценность. Пропали также первые издания других книг: набор четырех первых выпусков «Винни-Пуха» Алана Милна, «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Фицджеральда, «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Толкина и «Цвет волшебства» Терри Пратчетта.

Скотленд-Ярд выяснил, что кражу совершили двое мужчин и просит британцев информировать полицию о пропавших книгах.