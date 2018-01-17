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Происшествия

В Астане пьяный водитель врезался в забор резиденции Президента Казахстана

17 января 2018, 19:49

Управление собственной безопасности полиции города начало служебное расследование.

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Нетрезвый сотрудник полиции, управляя автомобилем «Порше» врезался в забор резиденции президента Казахстана, передает «Интерфакс».

Во время аварии за рулем был инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта старший лейтенант полиции Иманбеков. В салоне автомашины в это время находился командир взвода отдельного специализированного батальона управления административной полиции Астаны капитан полиции Джумахметов, являющийся владельцем автомашины.

После ДТП владелец авто скрылся с места происшествия. Управление собственной безопасности полиции города начало служебное расследование.


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