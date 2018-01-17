(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Свыше 500 россиян застряли в Мексике из-за четверых депортируемых граждан Армении.

Борт авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Канкуна 16 января в 18.10 по московскому времени. Но рейс задерживается как минимум до 20.00 по московскому времени 17 января.

Минтранс поручил Росавиации безотлагательно принять меры для возвращения застрявших в Мексике российских туристов.

Представитель авиакомпании «Россия» пояснил, что по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексики на московском рейсе должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. Аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Ожидание этих пассажиров затянулось. Туристов развезли по отелям лишь спустя 20 часов ожидания.

Ранее «ИА Татар-информ» сообщило, что у авиакомпании «Россия» нет задолженности перед мексиканским аэропортом.