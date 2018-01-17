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«Хаббл» взвесил самое крупное известное скопление галактик

17 января 2018, 23:19

«Хаббл» взвесил самое крупное известное скопление галактик Масса ACT-CLJ0102-4915 превышает массу Солнца в три квадрильона раз.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Космический телескоп Hubble измерил массу самого крупного из известных скоплений галактик в видимой Вселенной – ACT-CLJ0102-4915 в созвездии Феникса. Она превышает массу Солнца в три квадрильона раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Большинство галактик во Вселенной входит в состав групп галактик. Последние вызывают большой интерес у исследователей, так как их изучение может помочь в поисках ответов на актуальные вопросы астрофизики.

Hubble определил, что самым большим из таких образований является удаленное от Солнечной системы на 7 млрд световых лет ACT-CLJ0102-4915. Оно было открыто в 2011 году путем совместных наблюдений телескопа «Чандра», ALMA и VLT.

Снимки, сделанные космической обсерваторией, позволили ученым не только определить массу скопления галактик, но и узнать, что оно состоит из двух больших частей. Они сталкиваются друг с другом со скоростью в несколько миллионов километров в час. Скорое одна из них пройдет через другую и превратится в ее своеобразный спутник, уверены исследователи, 


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