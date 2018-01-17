В Китае нашли останки напоминавшего колибри и пингвина динозавра

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Палеонтологи из Китая, Соединенных Штатов и Бельгии описали новый вид (и род) хищных динозавров Caihong juji (Caihong). Пресмыкающееся, судя по всему, было покрыто радужными (на голове и шее) и темными перьями, сообщает N+1 со ссылкой на Nature Communications.

Окаменелые останки древнего ящера были найдены в 2014 году крестьянином из китайской провинции Хэбэй. Он принадлежал к так называемой биоте Яньляо. Особи Caihong juji обитали там около 160 млн лет назад, в юрском периоде мезозойской эры.

Этот вид принадлежал к подотряду теропод, или хищных динозавров. От животного сохранился почти полный окаменевший скелет и отпечатки перьев. Длина птицеподобной рептилии составляла около 40 см, а вес мог равняться примерно 0,5 кг. У нее был длинный узкий череп, гребень на морде, относительно короткие лапы и длинный хвост, покрытый асимметричными перьями.

Исследовавшие окаменелости перьев ученые во главе с Сюй Сином из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Академии наук КНР и Дунъюем Ху из Шэньянского университета обнаружили наноструктуры, напоминающие придающие окраску перьям современных птиц меланосомы.

Морфология тех из них, что находились на голове, шее и у основания хвоста ящера, оказалась напоминающей меланосомы колибри, которые делают их оперение ярким и даже радужным. Однако большая часть перьев динозавра, судя по всему, была окрашена в темные цвета, как у современных пингвинов. Разноцветные перья могли помогать животному привлекать брачных партнеров.

Именно из-за особенностей оперения вид получил свое название, которое можно перевести с китайского языка как «радуга с большим гребнем».