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Политика, Общество

В Правительстве Великобритании появился министр по одиночеству

17 января 2018, 19:48

Министр будет курировать политику, связанную с одинокими британцами, которую разработает специально созданная правительственная группа.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Правительстве Великобритании появился министр по одиночеству. Новый пост учредила Премьер-министр страны Тереза Мэй, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

На этот пост назначена замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. В ее компетенции будет находиться политика, связанная с одинокими британцами, которую разработает специально созданная правительственная группа.

«Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать переживать одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких, тем кому не с кем поговорить, поделиться своими мыслями и опытом», – пояснила Мэй актуальность новой должности. 


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