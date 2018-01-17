(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Правительстве Великобритании появился министр по одиночеству. Новый пост учредила Премьер-министр страны Тереза Мэй, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

На этот пост назначена замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. В ее компетенции будет находиться политика, связанная с одинокими британцами, которую разработает специально созданная правительственная группа.

«Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать переживать одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких, тем кому не с кем поговорить, поделиться своими мыслями и опытом», – пояснила Мэй актуальность новой должности.