«Нафтогаз» заявил о готовности возобновить закупки газа у России

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Украинский «Нафтогаз» подтвердил намерение в 2018 году возобновить покупку газа у «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», – отметил глава украинской компании Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж в конце прошлого года вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав последний выплатить российской компании 2 млрд долларов за уже поставленный газ и снизив годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров. При этом суд оставил в силе условие take or pay («бери или плати») для 80 процентов этого объема.