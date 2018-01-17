(Казань, 17 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Обновленный отдел полиции «Юдино» переехал в ЖК «Салават купере». Новый жилой комплекс более чем в два раза увеличивает количество людей, проживающих на территории, обслуживаемой ОП «Юдино».

«Город Казань расширяется, строятся новые микрорайоны. И наша задача обеспечить в них тепло, уют и самое главное – безопасность. Сейчас отдел переезжает – желаю, чтобы вам здесь работалось комфортно», – отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Раньше «Юдино» располагался в трех зданиях в Кировском районе Казани – большая часть сотрудников занимала первый этаж многоэтажки на улице Ильича. Подразделение дознания, эксперт, а также часть участковых – были на первом этаже жилого дома на улице Красикова. А вот инспекторы ПДН и служба тылового обеспечения, а также специалисты по работе с личным составом несли службу в здании на улице Залесной.

Столь неудобное расположение создавало свои трудности, в том числе и для решения служебных вопросов, когда полицейским приходилось ездить из одного здания в другое. Да и сами помещения были оборудованы в 2000-х годах, а все коммуникации требовали ремонта. Помещения не соответствовали стандартам – отчего невозможно было установить новое оборудование.

Поселок Юдино имеет большое значение для Казани – 15 крупных предприятий, самый крупный железнодорожный узел – станция Юдино, шесть школ, Казанский железнодорожный техникум, 17 детсадов и шесть объектов здравоохранения. На территории ОП «Юдино» проживают около 43 тыс. человек. Однако ЖК «Салават купере» рассчитан еще на 52 тыс. жителей.

«Сегодня действительно знаменательный день. С 1984 года тогда еще отдел милиции ютился в тесной пятиэтажке. Вы получили очень комфортные условия для работы. Спасибо Президенту Татарстана за поддержку. Уверен, отдел понимает эти шаги и уже с завтрашнего дня будет работать для безопасности. Не забывайте про территорию – вы с нее не ушли. Но работы у вас прибавится», – сказал министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Обновленный полицейский участок занял первый этаж жилого дома № 26 на проспекте Заречья. Его площадь – 960 кв. м. Теперь здесь расположились все специалисты с самым современным оборудованием.

Внутри на камерах предварительного заключения установлены металлические двери с небьющимся стеклом. В туалетах стоят антивандальные унитазы. Оборудованы комната отдыха для сотрудников и комната для приема пищи. Во второй части отдела расположены кабинеты экспертов, следователей, дознавателей и сотрудников уголовного розыска.

Тем не менее часть полицейских осталась на улицах Залесная и Красикова, а в самом поселке Юдино продолжат работу три общественных пункта охраны правопорядка.