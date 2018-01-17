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Наука и образование

В олимпиадах КФУ по татарскому языку и геологии приняли участие 200 школьников

17 января 2018, 20:06

Имена победителей олимпиад станут известны к концу марта.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Сегодня продолжился стартовавший 11 января очный тур межрегиональных предметных олимпиад Казанского федерального университета. В олимпиаде по татарскому языку приняли участие более 130 старшеклассников РТ, по геологии – около 70 школьников из Татарстана, Башкортостана, Чувашии. Об этом сообщается на медиапортале вуза.

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ для учащихся 9 – 11 классов продлятся до 15 февраля. Очные испытания для желающих получить дополнительные баллы для поступления в КФУ пройдут по 20 предметам.

В число победителей могут войти до восьми процентов участников олимпиады, в число призеров и победителей вместе — до 25 процентов от общего числа участников.

Имена победителей олимпиад станут известны к концу марта.
 


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