В олимпиадах КФУ по татарскому языку и геологии приняли участие 200 школьников

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Сегодня продолжился стартовавший 11 января очный тур межрегиональных предметных олимпиад Казанского федерального университета. В олимпиаде по татарскому языку приняли участие более 130 старшеклассников РТ, по геологии – около 70 школьников из Татарстана, Башкортостана, Чувашии. Об этом сообщается на медиапортале вуза.

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ для учащихся 9 – 11 классов продлятся до 15 февраля. Очные испытания для желающих получить дополнительные баллы для поступления в КФУ пройдут по 20 предметам.

В число победителей могут войти до восьми процентов участников олимпиады, в число призеров и победителей вместе — до 25 процентов от общего числа участников.

Имена победителей олимпиад станут известны к концу марта.

