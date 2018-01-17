В Челнах аферист от имени Роспотребнадзора вымогал деньги у медучреждений

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Челнах неизвестный, представляясь начальником Набережночелнинского территориального отдела управления требовал денег от руководителей медучреждений, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Неизвестный звонит в частные медучреждения, представляясь начальником Набережночелнинского территориального отдела управления Бариевым И.Г. Мошенник требует перечислить определенную сумму на ремонт томографа в детской больнице.

«Управление и его территориальные отделы не имеют никакого отношения к перечислению денежных средств за оплату различного рода услуг, в том числе благотворительность. Все случаи обращения неизвестных лиц, указанные выше, являются мошенничеством», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора просит и сообщать обо всех подобных фактах в правоохранительные органы или по телефону «доверия»: 8-987-296-47-10.