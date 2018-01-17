Анализ ДНК решил загадку родства двух древнеегипетских мумий

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Исследователи из Манчестерского университета раскрыли секрет родства двух древнеегипетских сановников времен XII династии (1985 – 1773 годы до н. э.), чьи мумифицированные тела были найдены в 1907 году в гробнице неподалеку от деревни Рифех. Статья ученых опубликована в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, сообщает Naked Science.

Долгое время считалось, что Хнум-нахт и Нахт-анх были родными братьями, их так и назвали – «Два брата». Тексты, найденные в гробнице, упоминали общую мать погребенных – Хнум-аа. Имени отца ученые не обнаружили и лишь спустя более чем век смогли установить, что он был провинциальным губернатором. Причина смерти древних египтян неизвестна. Был установлен лишь их возраст на момент кончины – 40 и 60 лет.

Британские археологи при помощи анализа ДНК зубов мумий установили, что мужчины были не полными, а единоутробными братьями: они родились от разных отцов.

Этот факт объясняет причину упоминания в текстах только имени матери. Кроме того, ученые предположили, что это может свидетельствовать о значительной роли женщин в обществе Древнего Египта. Неясность упоминаний об отцах братьев может говорить о том, что они стояли на более низкой ступени социальной лестницы, чем Хнум-аа.

Эксперты выдвинули гипотезу об особенностях передачи власти в Египте. «Возможно, власть передавалась в Египте XII династии по материнской линии. Ребенок необязательно наследовал социальный статус отца», – предположил египтолог Кэмпбелл Прайс.

В поддержку этой гипотезы говорят и другие свидетельства упоминания имен матерей правителей страны и простых ее жителей вместе с их именами. Ученые после этого открытия убедились, что погребальный ритуал обязательно сопровождался упоминанием материнской линии.