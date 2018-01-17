В Алькеевском районе шесть сирот переехали в новые дома

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана шесть сирот получили ключи от новых домов, построенных по республиканской программе. Церемония вручения ключей состоялась в новогодние праздники при участии главы района Александра Никошина, пишет газета «Алькеевские вести».

Дома для сирот были построены на улице Филиппова. В них есть гостиная, спальня и кухня. Рядом с домом построена баня и сарай для скота.

«Мы желаем вам создать семьи, растить в этих домах детей, найти свое место в жизни. Надеемся, что со временем вы построите для себя новый дом, еще больше и лучше. А пока же пусть новые дома станут надежным фундаментом для начала вашей самостоятельной жизни», – пожелал новоселам глава района.