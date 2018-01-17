Искусственное освещение в 2017 году появилось на 20 км федеральных дорог в РТ

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). На федеральных автодорогах в Татарстане в 2017 году было построено 19,8 км линий искусственного электроосвещения. В результате протяженность освещенных участков федеральных дорог в республике составила 254,4 км. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Освещенными стали отрезки трасс, проходящие через густонаселенные районы республики, поясняется в сообщении ведомства.

Так, во время реконструкции двух участков федеральной трассы М7 «Волга» смонтировано 466 светодиодных светильников на протяжении более 9 км.

Линии электроосвещения общей длиной пять км построены на участках федеральной дороги Р-239 в селах Исергапово и Шалты Бавлинского района.

Также освещены участки автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск общей протяженностью 5,3 км. В частности, светодиодные светильники установили на подходах к железнодорожному переезду на 115-м км дороги, в селах Старый Студенец и Мещеряково Буинского района. Кроме того, освещение появилось на автобусных остановках в районе пересечения федеральной трассы с территориальной дорогой Апастово – Тетюши.

В этом году при реконструкции трех участков трассы М7 «Волга» планируется построить линии искусственного электроосвещения общей протяженностью более 5,6 км.