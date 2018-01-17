В Казани подвели итоги федерального проекта «Детский спорт» за 2017 год

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Члены общественного совета федерального проекта «Детский спорт» – известные спортсмены, тренеры, политики, журналисты – обсудили итоги первого года работы проекта в Татарстане.



Депутат Госдумы Ольга Павлова отметила слаженную работу региональной Федерации школьного спорта, в кураторстве которой находятся 442 школьных спортивных клуба и свыше 60 тысяч учащихся.



Отдельный акцент региональный координатор сделала на приоритетной задаче проекта по строительству и ремонту спортивных залов сельских школ. По ее словам, в рамках проекта в 2017 году были отремонтированы спортивные залы в 14 муниципальных образованиях.



В минувшем году свои двери для детей распахнули десятки учреждений с современной инфраструктурой – это залы дзюдо и самбо, дворовые хоккейные коробки, футбольные площадки.



Заместитель председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова отметила реальную эффективность проекта и его широкую географию. Парламентарий рекомендовала членам общественного совета проекта совместно с Министерством образования и науки РТ трансформировать на федеральный уровень лучшие практики школьных уроков по физкультуре с участием детей-инвалидов.