В шести районах Татарстана отремонтируют школьные спортзалы

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). На 2018 год в Татарстане запланирован ремонт школьных спортивных залов в шести муниципальных районах. В их число попали Актанышский, Алькеевский, Арский, Высокогорский, Заинский, Мензелинский районы. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Павлова на встрече членов общественного совета федерального проекта «Детский спорт».



Публикация от Ольга Павлова (@o.i.pavlova) Янв 17, 2018 at 7:03 PST

По ее словам, в этом году в Татарстане также запланировано строительство 86 универсальных спортивных площадок, 11 хоккейных коробок с искусственным покрытием, раздевалками и трибунами на 100 мест, 16 блочно-модульных лыжных баз.

Ольга Павлова отметила, что благодаря проекту «Единой России» в прошлом году удалось также оказать реальную адресную помощь детским спортивным клубам и секциям спортшкол в малых городах и сельской местности.



В 2017 году в Татарстане успешно работали 217 подростковых клубов, в которых занимались 14 тыс. 448 подростков. Работу с ними вели 249 тренеров по месту жительства.