Более 80 ветеранов приняли участие в балу в Менделеевске

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Более 80 ветеранов приняли участие в бал-маскараде, который был организован в Доме культуры имени С. Гассара в Менделеевске. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

Для собравшихся свою программу подготовили ансамбли танца «Шаян», «Кристалл», ансамбль татарской эстрадной песни «Талларым», народный хор ветеранов, ансамбль «Вдохновение», а также сольные исполнители Асия Кадырова, Анна Фархутдинова, Галина Богданова, Вячеслав Байрамгулов.

«Бал ветеранов – это возможность хорошо провести время, отдохнуть, вспомнить танцы молодости. Очень важно, чтобы вы сохраняли оптимизм и позитивный настрой. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, спортивного духа и творческого вдохновения, чтобы на душе всегда была гармония», – обратился к активистам ветеранского движения глава района Валерий Чершинцев и вручил им подарки.

По словам председателя Совета ветеранов Любови Сорокиной, в ветеранах Менделеевского движения очень много энергии и желания жить.

В завершение вечера юбилярам вручили благодарности главы района.