На тренировке по плаванию в Подмосковье умер 13-летний мальчик

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). 13-летний мальчик умер в бассейне на тренировке по плаванию в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области, передает РИА Новости.

Во время тренировки по плаванию 13-летнему мальчику стало плохо. Тренеры достали его из воды и постарались ему помочь, однако реанимационные мероприятия результатов не принесли и мальчик скончался.

Подросток проходил диспансеризацию в августе прошлого года, был признан здоровым и допущен к тренировкам на ближайшие полгода.

Следователи СКР возбудили уголовное дело.