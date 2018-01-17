Вирус-шпион Skygofree стал «цифровым глазом» злоумышленников

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Новый вирус-шпион Skygofree для Android-устройств помимо стандартных обладает и уникальным набором функций, никогда не встречавшихся ранее. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

Умение отслеживать местоположение устройства и включать запись звука при достижении владельцем определенных координат, а также чтение переписки в WhatsApp через «Специальные возможности» (Accessibility Services) делают вирус настоящим «цифровым глазом» злоумышленников.

Служба безопасности «Лаборатории Касперского» также предупреждает об умении Skygofree подключать зараженный гаджет к Wi-Fi-сетям (даже при отключении Wi-Fi на устройстве), контролируемым злоумышленниками. При таком развитии событий трафик владельца устройства окажется собран, а данные о логинах, паролях, номерах карт и посещенных сайтах будут проанализированы.

Аналитики лаборатории называют Skygofree «многофункциональным шпионским инструментом» и предупреждают пользователей смартфонов и планшетов о необходимости соблюдать стандартные правила защиты от трояна: использовать приложения только из официальных магазинов и защищать устройства при помощи современных антивирусных программ.

Отдельно юзерам советуют контролировать работу популярных приложений вроде Facebook Messenger, Skype, Viber и WhatsApp.

Шпион был обнаружен в конце 2017 года, но его предыдущие версии активно используются уже с 2015-го. Пока заражению подверглись только устройства в Италии. В этой же стране предположительно проживают разработчики вируса. Маскируется троян под приложение по увеличению скорости мобильного доступа к Интернет, используя поддельные сайты сотовых операторов.