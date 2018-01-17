Названы вузы-лидеры по количеству «фальшивых» диссертаций

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Антирейтинг вузов, диссертационных советов и ученых, имеющих отношение к «фальшивым» диссертациям, составило сетевое сообщество «Диссернет». Об этом сообщает РБК.

Эксперты «Диссернета» установили, что на 15 января 2018 года из 2 тыс. 34 действующих диссоветов России 392 было причастны к «фальшивым» диссертациям. В них были защищены 1486 сомнительных работ.

При этом через 89 советов прошли пять и более подобных диссертаций – в общей сложности 947 работ. В связи с этим в заявлении сообщества отмечается, что закрытие 5 процентов действующих диссертационных советов решит 65 процентов проблем плагиатом.

Объем этого «бизнеса» эксперты оценили примерно в 200 млн долларов в год.

Верхнюю строчку антирейтинга заняли, по версии «Диссернета», Московский педагогический государственный университет (232 сомнительные работы), Российская академия государственной службы (182) и Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (126).

Не все попавшие в антирейтинг крупные российские вузы участвуют в производстве «фальшивых» диссертаций целиком. Так, в занявшем восьмую строчку МГУ имени М. В. Ломоносова почти все случаи плагиата связаны с отдельными диссоветами и профессорами, замечают в сообществе.

Многие диссертационные советы, замеченные в производстве большого количества фальсификата, уже закрыты. Среди них совет МПГУ по истории (178 работ), совет по экономике в ТГУ имени Державина (90) и совет по экономике Государственной академии специалистов инвестиционной сферы (86).

Лидером среди действующих советов по сомнительным работам назван совет по экономике Уральского государственного аграрного университета, где были защищены 40 сомнительных диссертаций. Второе месте занимает диссовет по педагогическим наукам Военного университета Минобороны, выпустивший 33 «фальшивые» работы.

По информации Минобрнауки РФ, общее число диссертационных советов, проводящих защиты, снизилось с 2 тыс. 828 в 2013-м до 2 тыс. 40 в конце 2017-го. В прошлом году 197 решений диссертационных советов о присуждении ученой степени были отменены, 41 человек был лишен ученой степени. С 2013 года количество защит диссертаций в России уменьшилось более чем в два раза – с 24 тыс. 19 до 11 тыс. 789.

Подготовка поправок в положения о присуждении ученых степеней и об экспертных советах ВАК перешла в завершающую стадию, отмечает пресс-служба министерства.