Tele2 предлагает почитать

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Tele2 запускает брендированные сервисы для чтения периодических изданий и книг. Новые порталы «Tele2 Журналы» и «Tele2 Книги» предоставляют клиентам компании неограниченный доступ к свыше 100 наименованиям журналов ведущих российских издательств и более чем 44 тыс. электронных книг.

Сервис «Tele2 Журналы» позволяет читать различные популярные журналы не только на мобильных устройствах, но и на компьютерах. На портале можно найти периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Новые номера и архивные версии журналов можно загрузить на смартфон и просматривать даже при отсутствии доступа к Сети. Чтобы приступить к чтению периодических изданий, достаточно зайти на сайт magazines.tele2.ru. Для смартфонов и планшетов оператор разработал мобильное приложение «Tele2 Журналы», которое доступно для скачивания в Google Play.

Оформить подписку на услугу «Tele2 Журналы» можно несколькими способами: активировать ее в веб-версии сервиса в разделе «Профиль», отправить с мобильного телефона SMS с текстом «1» на короткий номер 368 или набрать USSD-команду *368#. Новым пользователям сервиса Tele2 подготовила специальное предложение – бесплатный доступ к периодическим изданиям на семь дней. После окончания пробного периода начинает взиматься абонентская плата в размере девяти рублей в сутки.

Новый сервис «Tele2 Книги» содержит свыше 44 тыс. наименований литературных произведений и позволяет читать электронные книги на экране мобильных устройств. В онлайн-библиотеке пользователи найдут классическую литературу, произведения на иностранных языках, словари, справочники по истории искусств, бизнес-пособия и многое другое.

Оформить подписку на сервис «Tele2 Книги» можно на портале books.tele2.ru или через USSD-команду *681*1#. На телефон клиента Tele2 поступит уведомление об успешном подключении услуги, стоимость которой равна девяти рублям в сутки.

При пользовании сервисами «Tele2 Журналы» и «Tele2 Книги» включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.