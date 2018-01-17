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Рустам Минниханов ознакомился с проектом детского канала на татарском языке

17 января 2018, 17:30 , Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов ознакомился с проектом детского канала на татарском языке Образовательный телеканал «Шаян» рассчитан на детей в возрасте от трех лет.

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня ознакомился с проектом детского образовательного канала на татарском языке «Шаян». Презентацию проекта в Доме Правительства провел гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Презентация детского образовательного канала на татарском языке. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов. Фото: Михаил Фролов

Телеканал «Шаян» рассчитан на детей в возрасте от трех лет. Он предполагает создание познавательных, развлекательных и образовательных программ. Также на «Шаяне» планируется показывать переведенные на татарский язык популярные мультфильмы. Предполагается также, что программы будут снабжены субтитрами. По проекту, канал может быть круглосуточным.

Презентация детского образовательного канала на татарском языке. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов. Фото: Михаил Фролов

На презентации Рустаму Минниханову были продемонстрированы отрывки из собственных передач, где в роли ведущих выступают дети. После нее были обсуждены вопросы информационного наполнения телеканала и варианты его трансляции, в том числе через кабельное телевидение.

Президент Татарстана отметил востребованность подобного телеканала. Однако, по его мнению, в первый год вещания канал не обязательно должен быть круглосуточным. «Тема создания такого детского канала на татарском языке актуальная и востребованная. Надо продолжить проработку этого вопроса, с учетом уже имеющегося опыта», – заключил он.


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