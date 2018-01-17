Ударной волной вынесло 33 двери при взрыве в ростовской десятиэтажке

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В результате взрыва в ростовской десятиэтажке ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повредилась шахта лифта и квартира 60-летнего инвалида, который погиб на месте происшествия. Об этом говорится в публикации РИА Новости.

Местные издания утверждают, что взрыв был такой силы, что из окна ударной волной выкинуло 60-летнего мужчину, который от этого погиб.

Специалисты пока не уверены, что причина взрыва и пожара в доме – неисправность газового оборудования. В квартире на газе работала только плита, которая имеет минимальный расход топлива. Утечка на газовой плите, по мнению специалистов, не могла привести к подобным разрушительным последствиям.

Многоэтажку сразу отключили от газоснабжения. Остальные системы жизнеобеспечения работают. 56 человек, среди которых 15 детей, временно разместили по соседству – в лицее № 56.