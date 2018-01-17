Глава ЦИК поручила разобраться с жалобами на нарушения в освещении выборов СМИ

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Председатель ЦИК России Элла Памфилова поручила разобраться с жалобами на нарушения при освещении деятельности кандидатов в СМИ и заявления движения «Голос» о признаках незаконной агитации на телеканалах, сообщает ТАСС.

Ранее движение за права избирателей «Голос» опубликовало на своем сайте заявление о появлении на федеральных и региональных телеканалах сюжетов, имеющих признаки незаконной агитации.

«Нет никакого массового нарушения телеканалами, но есть вещи, которые действительно нас настораживают и на которые нам надо обратить внимание», – сказала Памфилова.

Она попросила зампреда ЦИК Николая Булаева и секретаря ЦИК Майю Гришину изучить жалобы, связанные с освещением кампании в СМИ. Также поручила ЦИК направить разъяснения в региональные избиркомы, «чтобы не было никаких нарушений и перегибов, которые бы вызывали недовольство и недопонимание со стороны общества».

Гришина напомнила, что период агитации в СМИ начнется за 28 дней до дня голосования, то есть 17 февраля.

На заседании ЦИК были продемонстрированы два видеосюжета (Первого канала и НТВ) из тех, на которые жаловался «Голос». Гришина заметила, что в них признаков незаконной агитации не содержится. По ее словам, требования закона говорят о том, что распространение в СМИ тех или иных материалов, касающихся кандидатов, не может считаться агитацией, если не установлена агитационная цель.

«Что касается признаков агитации, то такие признаки можно усмотреть в любом сюжете, но Конституционный суд нам очень четко указал, что агитацией со стороны СМИ мы можем называть только целенаправленную деятельность по созданию положительного образа одного кандидата или негативного образа другого кандидата, носящего признаки необъективности или недостоверности», – резюмировала секретарь ЦИК.