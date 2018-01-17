В Госсовете РТ открылась посвященная 100-летию ТАССР книжная выставка

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В парламентской библиотеке Государственного Совета Татарстана открылась книжная выставка, посвященная 100-летию со дня образования ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В красочных книгах и альбомах повествуется об истории становления районов Татарстана, о людях, внесших неоценимый вклад в развитие муниципалитетов республики.

На выставке представлены как современные, так и сравнительно старинные книги на татарском, русском и английском языках. Так, сборник «Там, где растут ромашки», изданный в 1993 году, содержит зарисовки, очерки и воспоминания первопроходцев татарстанской нефти по истории становления и развития одного из первых нефтедобывающих предприятий на юго-востоке республики – НГДУ «Лениногорскнефть». В книге описаны основные этапы становления всего нефтедобывающего комплекса объединения «Татнефть».

Посетители выставки также смогут узнать об истории Заинского, Тетюшского, Актанышского, Чистопольского, Азнакаевского и других районов. Некоторые книги привлекают внимание своим форматом. К примеру, к книге «Уездная Елабуга» прилагается 18 цветных слайдов, на которых запечатлены исторические объекты, памятники архитектуры, а также живописные пейзажи тысячелетнего города.

Уникальность выставки заключается еще и в том, что большая часть представленных книг были подарены Государственному Совету и депутатам самими авторами, представителями тех или иных районов.

Гости парламента смогут ознакомиться с выставкой до конца апреля.

