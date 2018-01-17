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Политика, Культура

Спектакль «Горе от ума» с участием Жириновского перенесли

17 января 2018, 17:24

Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз пояснил, что лидер ЛДПР не сможет принять участие в показе 18 января из-за президентской кампании.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Спектакль «Горе от ума», в котором должен был сыграть кандидат в Президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, перенесли с 18 января на 22 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Показ спектакля должен состояться в «Школе современной пьесы». Худрук театра Иосиф Райхельгауз пояснил, что политик не сможет принять участие в показе 18 января из-за президентской кампании.

Ранее стало известно, что кандидат в Президенты России сыграет в музыкальной версии комедии Александра Грибоедова одну из главных ролей – роль Фамусова.


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