Спектакль «Горе от ума» с участием Жириновского перенесли

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Спектакль «Горе от ума», в котором должен был сыграть кандидат в Президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, перенесли с 18 января на 22 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Показ спектакля должен состояться в «Школе современной пьесы». Худрук театра Иосиф Райхельгауз пояснил, что политик не сможет принять участие в показе 18 января из-за президентской кампании.

Ранее стало известно, что кандидат в Президенты России сыграет в музыкальной версии комедии Александра Грибоедова одну из главных ролей – роль Фамусова.