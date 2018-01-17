В Казани открылась посвященная 150-летию Максима Горького выставка

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Великий писатель – великая душа», организованная отделом рукописей и редких книг к 150-летнему юбилею со дня рождения А.М. Горького, сообщает пресс-служба библиотеки.



Экспозиция содержит романы, повести, рассказы, пьесы, очерки, статьи. Особый интерес представляют прижизненные издания произведений автора.



У посетителей выставки будет уникальная возможность увидеть раритетное издание пьесы «Мещане», которая была опубликована в Санкт-Петербурге в 1902 году. Также на выставке широко представлен казанский период жизни писателя.

Выставка будет работать до конца марта 2018 года.