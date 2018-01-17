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Происшествия

Более 40 детей отравились в школьной столовой в Мурманской области

17 января 2018, 16:55

Госпитализированы шесть школьников, у них зафиксированы признаки кишечной инфекции.

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Более 40 школьников в городе Полярном, который входит в закрытое территориальное образование Александровск Мурманской области, обратились в больницы с признаками отравления, передает ТАСС.

Госпитализированы шесть школьников, у них зафиксированы признаки кишечной инфекции. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники СКР начали доследственную проверку. Региональное подразделение Федерального медико-санитарного агентства с разрешения прокуратуры начало внеплановую проверку комбината школьного питания из-за массового заболевания детей в городе Полярном.


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