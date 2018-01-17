Глава Госсовета РТ призвал органы ЗАГС активнее разъяснять молодежи семейные ценности

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Активнее работать с молодежью, разъяснять им семейные ценности призвал сотрудников органов ЗАГС Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, выступая на итоговой коллегии ведомства.

«Я неоднократно говорил, что не поддерживаю гражданские браки. Нельзя жить одним днем, должно быть ответственное отношение к семье и детям», – сказал он.

Фарид Мухаметшин призвал участников заседания обратить внимание на этот вопрос. Необходимо объединить усилия государства и общества, представителей ведущих конфессий в вопросах укрепления семьи, подчеркнул он.

Начальник Управления ЗАГС Татарстана Альбина Шавалеева отметила, что юбилейный для органов ЗАГС год выдался насыщенными событиями и мероприятиями. 18 декабря 2017 года исполнилось 100 лет с момента образования органов ЗАГС России.

Характеризуя основные направления деятельности, она отметила резкий рост числа совершенных юридически значимых действий. «Количество совершенных юридически значимых действий превысило 425 тысяч, что на 36 процентов больше, чем в 2016 году. За 2017 год было зарегистрировано почти 142 тысячи актов гражданского состояния», – сообщила Шавалеева и добавила, что органы ЗАГС за год посетило свыше 700 тыс. татарстанцев.

По ее словам, реальная нагрузка на одного сотрудника органов ЗАГС в РТ почти в четыре раза превысила аналогичный общероссийский показатель и в 5,5 раза – средний по Приволжскому федеральному округу.

Глава татарстанского парламента, выступая на коллегии, отметил, что второй раз в жизни пришел в ЗАГС. «В первый раз в 1970 году, когда женился, и второй раз – сегодня. Волновался и сомневался, как и в первый раз», – пошутил он.

«Органы ЗАГС – это не только статистическое и архивное управление. Это учреждение, которое борется за крепкую семью, за сохранение традиционных семейных ценностей, помогает уладить семейные неурядицы», – уверен глава Госсовета.

Подводя итог работы коллегии, Фарид Мухаметшин призвал органы ЗАГС искать резервы, которые бы в еще большей степени способствовали укреплению института семьи. Он подчеркнул, что в республике многое для этого делается, но разъяснительную работу нужно усилить.

Председатель Госсовета заявил, что не является сторонником передачи полномочий ЗАГС многофункциональным центрам. «Если так дальше пойдет, то и свидетельство о браке мы начнем в МФЦ выдавать, где сидит девушка за стеклом и молча ставит штампы, где еще двадцать услуг параллельно оказываются. Нельзя переходить на безличностный характер работы», – уверен он.

По словам Мухаметшина, серьезное внимание нужно уделить сельским семьям. «Сельское население стареет. Ведь именно на селе сохраняются народные и семейные традиции, а там, где есть традиции, сохраняется стабильность», – высказал мнение спикер.

«Ваша работа незаменима. На вас лежит большая ответственность за будущее нашей республики и страны в целом. Успех государства в немалой степени зависит от крепких семей», – заключил Мухаметшин.

