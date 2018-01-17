Рада не поддержала разрыв дипломатических отношений с Россией

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Верховная Рада отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. Окончательное голосование состоится в четверг, 18 января, сообщает «РИА-Новости».

Поправку поддержали лишь 72 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Профильный комитет также ее отклонил.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который Рада обсуждает во втором чтении, дает Президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке страны без объявления войны.

В документе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россия называется страной-агрессором.

Согласно украинскому законодательству, предложения о разрыве дипломатических отношений может внести МИД или другой центральный орган исполнительной власти – Кабмин, министерства, ведомства.

Ранее МИД заявлял, что разрыв дипотношений может негативно сказаться на украинцах. В Кремле отмечали, что это суверенное дело Украины, однако принятие такого решения «дополнительно усложнит ситуацию», а также нанесет урон интересам как россиян, так и самих украинцев.