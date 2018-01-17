Следком назвал причины жестокого убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Сотрудники СКР назвали возможные причины жестокого убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге. Мотивы убийства могли касаться деятельности предпринимателя, или это могло произойти из-за личных неприязненных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации «АиФ Оренбург», фирма погибшего предпринимателя занималась оценкой транспортных средств, автотехнической и автотовароведческой экспертизой.

Сегодня утром во дворе жилых домов в Оренбурге тела 35-летнего мужчины и его 7-летнего сына спасатели вытащили из горящего автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Спасателей вызвали соседи, увидев во дворе горящее авто. Ребенок в тот момент еще подавал признаки жизни. Его экстренно госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Нападение произошло около 8 утра. Мужчина собирался отвезти ребенка в школу, по дороге остановился у контейнеров выбросить мусор, в этот момент на него напали. Нападавшие несколько раз ударили ножом предпринимателя и бросили тело в его машину, а потом нанесли удары ножом ребенку. Внедорожник предпринимателя отогнали на соседнюю улицу, где подожгли его и уехали на черной «Ладе Приоре». Убийцы нанесли своим жертвам 20 ножевых ранений.

В местных изданиях отмечается, что по жестокости убийство сравнимо с резонансными криминальными историями 90-х годов.