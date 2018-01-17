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Культура

В Татарском культурном центре Москвы расскажут о литературе и кинематографе РТ

17 января 2018, 19:20

Участники встречи обсудят литературу и кинематограф Татарстана.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Татарском культурном центре Москвы состоится встреча с профессором Казанского университета, директором Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Искандером Гилязовым, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Лекции также прочтут драматург и киносценарист Мансур Гилязов и кандидат филологических наук, доцент Казанского университета Миляуша Хабутдинова.

19 января гости из Татарстана осветят две темы: «Актуальные вопросы истории и литературы татарского народа» и «Состояние и перспективы развития кинематографии в Татарстане».

На встречу приглашаются все желающие. Слушатели смогут задать лекторам вопросы. Вход свободный.

 


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