В Татарском культурном центре Москвы расскажут о литературе и кинематографе РТ

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Татарском культурном центре Москвы состоится встреча с профессором Казанского университета, директором Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Искандером Гилязовым, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Лекции также прочтут драматург и киносценарист Мансур Гилязов и кандидат филологических наук, доцент Казанского университета Миляуша Хабутдинова.
19 января гости из Татарстана осветят две темы: «Актуальные вопросы истории и литературы татарского народа» и «Состояние и перспективы развития кинематографии в Татарстане».
На встречу приглашаются все желающие. Слушатели смогут задать лекторам вопросы. Вход свободный.