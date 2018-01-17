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В районах Татарстана проходит инвентаризация заброшенных домов и земель

17 января 2018, 16:52 , Фото: Султан Исхаков

В районах Татарстана проходит инвентаризация заброшенных домов и земель Пилотными районами по инвентаризации домов и земель в республике стали Верхнеуслонский и Высокогорский.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Инвентаризацию бесхозных земель и заброшенных объектов капитального строительства сотрудники БТИ проводят в двух районах Татарстана – Верхнеуслонском и Высокогорском. О новом республиканском проекте сегодня сообщила генеральный директор АО «БТИ» РТ Лена Хамзина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Пилотными регионами являются Высокая Гора и Верхний Услон. В проекте участвуют специалисты БТИ и Минземимущества РТ. Мероприятия проводятся в рамках дачной амнистии. В сельской местности есть заброшенные дома, чьи собственники умерли, а родственники не хотят вступать в наследство. Людям не нужен дом в глуши, который не продашь. Инвентаризация, которую затеяла республика, позволит выявить такие дома. Муниципалитеты оформят их на себя, а потом продадут», – рассказала спикер.

По мнению Хамзиной, заброшенные дома есть в каждой деревне Татарстана. Представители администрации Верхнеуслонского района, где сейчас проходит инвентаризация, считают, что данная проблема в муниципалитете носит массовый характер. Опыт, полученный в рамках реализации нового проекта, позже будет распространен по всей республике.

Дачной амнистией называют упрощенную процедуру регистрации права собственности на ряд объектов недвижимости. Она введена федеральным законом 30 июня 2006 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С тех пор люди имеют право в льготном порядке зарегистрировать земли и объекты капитального строительства. Срок действия дачной амнистии в отношении объектов индивидуального жилищного строительства ограничен 1 марта 2018 года, а в отношении земель – 31 декабря 2020 года.


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