Татарстан занял шестую строчку всероссийского рейтинга ГТО

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Республика Татарстан заняла шестое место во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 год. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ заявил руководитель Департамента внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов.

Тройку лидеров по стране в рейтинге ГТО составили Тюменская, Белгородская и Псковская области.

По словам Карпова, Татарстан выглядит неплохо по нескольким позициям, однако в ключевых аспектах работу по внедрению ГТО нужно усилить. «Для того чтобы выйти в лидеры рейтинга, нам нужно увеличить явку в центры тестирования, увеличить количество получивших знаки отличия, а также нарастить количество штатных единиц в центрах тестирования», – подчеркнул Карпов.