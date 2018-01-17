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Татарстан занял шестую строчку всероссийского рейтинга ГТО

17 января 2018, 16:32

Татарстан занял шестую строчку всероссийского рейтинга ГТО Тройку лидеров по стране в рейтинге ГТО составили Тюменская, Белгородская и Псковская области.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Республика Татарстан заняла шестое место во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 год. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ заявил руководитель Департамента внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов.

Тройку лидеров по стране в рейтинге ГТО составили Тюменская, Белгородская и Псковская области.

По словам Карпова, Татарстан выглядит неплохо по нескольким позициям, однако в ключевых аспектах работу по внедрению ГТО нужно усилить. «Для того чтобы выйти в лидеры рейтинга, нам нужно увеличить явку в центры тестирования, увеличить количество получивших знаки отличия, а также нарастить количество штатных единиц в центрах тестирования», – подчеркнул Карпов. 


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