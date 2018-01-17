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Здоровье и среда

Россельхознадзор повторно проверит продукцию волгоградского завода из-за следов лекарств в молоке

17 января 2018, 21:35

При повторном выявлении антибиотиков деятельность предприятия может быть приостановлена.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Россельхознадзор приступил к повторной проверке молока «Простоквашино» производства волгоградского молочного комбината компании Danone, сообщает ТАСС.

В декабре прошлого года в произведенном на волгоградском заводе молоке были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

За продукцией молочного комбината установлен усиленный лабораторный контроль. Уже начат отбор проб с предприятия. Будут отобраны не менее десяти партий товара, в котором ранее были обнаружены следы лекарств, рассказала представитель территориального управления Россельхознадзора Лариса Петрова.

Если пробы с молокозавода дадут отрицательные результаты по антибиотикам, усиленный контроль будет снят. Если положительные — деятельность предприятия может быть приостановлена, отметила Петрова.

 


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