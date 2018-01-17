Челнинский мухтасибат объявил о наборе желающих учиться татарскому языку

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский мухтасибат набирает желающих учиться татарскому языку. Об этом сообщили в мухтасибате.

Курсы начнутся 2 февраля в медресе «Ак мечеть». Обучение будут вестись по таким предметам, как «Татарский язык», «Татарская история» и «Основы ислама». Занятия планируется проводить три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу с 19 до 21 часа сдвоенными уроками.

Преподавать на курсах будут татарские филологи и учителя из медресе «Ак мечеть».