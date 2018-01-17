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Челнинский мухтасибат объявил о наборе желающих учиться татарскому языку

17 января 2018, 19:12

Преподавать на курсах будут татарские филологи и учителя из медресе «Ак мечеть».
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(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский мухтасибат набирает желающих учиться татарскому языку. Об этом сообщили в мухтасибате.

 

Курсы начнутся 2 февраля в медресе «Ак мечеть». Обучение будут вестись по таким предметам, как «Татарский язык», «Татарская история» и «Основы ислама». Занятия планируется проводить три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу с 19 до 21 часа сдвоенными уроками.

Преподавать на курсах будут татарские филологи и учителя из медресе «Ак мечеть».


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