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Культура

В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка к 200-летию Шигабутдина Марджани

17 января 2018, 22:02

Основу выставки составляют прижизненные издания ученого из фондов отдела рукописей и редких книг библиотеки.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ открылась книжная выставка «Жемчужина татарского мира», посвященная 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Основу выставки составляют прижизненные издания ученого из фондов отдела рукописей и редких книг библиотеки. Одно из них – самое известное сочинение Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара»), изданное в Казани в 1885 – 1887 годах. Труд ученого представляет первый опыт написания национальной истории татар.

Также выставка содержит статьи о Шигабутдине Марджани, изданные в начале ХХ века в журналах «Ангъ», «Шура», «Сююмбикэ».

Выставка будет работать до 31 марта.

16 января в Казани состоялось гашение конверта в честь 200-летия Шигабутдина Марджани, а в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие». Всего на выставке представлено более 90 экспонатов.

 


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