Фариду Мухаметшину в архиве показали записи о его рождении и женитьбе

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину сегодня в архиве Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ продемонстрировали запись отдела актов гражданского состояния Министерства внутренних дел о его рождении и запись Альметьевского исполкома о регистрации его брака.

С документами главу парламента ознакомила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Альбина Шавалеева. Это произошло до начала заседания коллегии ведомства, на котором подвели итоги работы в прошлом году и обсудили планы на 2018 год.

Перед заседанием Председатель Госсовета РТ посетил архив управления и ознакомился с тем, как идет оцифровка архивов и перевод документов в электронную форму. Эту работу в республике планируют завершить в течение ближайших трех лет.

«Документы ЗАГС не имеют сроков хранения. В архивах можно найти любой документ, включая те, которые написаны еще арабской вязью», – отметила Шавалеева.