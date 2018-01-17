Google вводит новые правила монетизации контента в YouTube

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Google отключает от монетизации каналы YouTube, на которые подписались меньше тысячи пользователей. Об этом пишет газета «Известия».

Для участия в партнерской программе сервиса у канала должны быть минимум тысяча подписчиков и от 4 тыс. часов просмотра.

Для новых пользователей видеохостинга изменения вступают в силу с сегодняшнего дня. Владельцев уже существующих каналов нововведения коснутся более чем через месяц – с 20 февраля этого года.

«С помощью этих пороговых значений мы сможем лучше понять, какие пользователи вносят положительный вклад в развитие нашего сообщества, и помочь им зарабатывать на рекламе больше», – цитирует издание сообщение Google.