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Экономика и финансы

Google вводит новые правила монетизации контента в YouTube

17 января 2018, 17:54

Каналы, на которые подписались менее тысячи подписчиков, перестанут приносить прибыль.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Google отключает от монетизации каналы YouTube, на которые подписались меньше тысячи пользователей. Об этом пишет газета «Известия».

Для участия в партнерской программе сервиса у канала должны быть минимум тысяча подписчиков и от 4 тыс. часов просмотра.

Для новых пользователей видеохостинга изменения вступают в силу с сегодняшнего дня. Владельцев уже существующих каналов нововведения коснутся более чем через месяц – с 20 февраля этого года.

«С помощью этих пороговых значений мы сможем лучше понять, какие пользователи вносят положительный вклад в развитие нашего сообщества, и помочь им зарабатывать на рекламе больше», – цитирует издание сообщение Google.


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