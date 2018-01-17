В Челнах с начала года родились уже более ста детей

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах с начала нового года родились уже более ста детей. Об этом сообщили в городском ЗАГСе.

Юбилейным, сотым новорожденным в Челнах стала девочка по имени Эльвира, родившаяся 9 января в Камском детском медицинском центре. Она стала вторым ребенком в семье Бахтигараевых.

В последнее время имя Эльвира становится редким. В 2016 году в Автограде новорожденных вообще не называли этим именем, в 2017-м только четыре девочки получили его, отметили в ЗАГСе.

Само имя Эльвира древнегерманского происхождения (существует несколько его этимологий). У татар и башкир оно в XX веке частично вытеснило арабское по происхождению имя Ильфира.