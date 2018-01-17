(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Ранение челябинского школьника оказалось незначительным, более похожим на царапину. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, передает «Интерфакс» сообщение регионального управления МВД.

Сегодня в школе поселка Смольного Сосновского района Челябинской области повздорили ученики 17 и 16 лет. Первый сделал замечание второму за то, что тот сидит на окне. Второй ответил: «Ты достал меня» и ударил перочинным ножом в бок.

По информации агентства, старший школьник регулярно задевал младшего. Оба учатся в девятом классе второй год. Старший состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

С другой стороны, по информации РИА Новости, ученикам 14 и 13 лет, они оба из благополучных семей. О характере ранения также сообщается, что оно незначительное.

По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области 18 января в Сосновском районе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет разбираться происшествие.