В Альметьевском районе РТ построят жилой дом для железнодорожников

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). На станции Альметьевская Куйбышевской железной дороги в этом году запланировано строительство нового жилого дома для работников железнодорожных предприятий. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Дом специализированного жилищного фонда «РЖД» будет построен в Альметьевском районе Татарстана. На эти цели предусмотрены инвестиционные средства в размере 11,3 млн рублей.

Повышение доступности жилья, его комфортности и безопасности – одна из стратегических инициатив Президента России Владимира Путина. «Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, а именно – в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей с детьми», – отметил глава государства.